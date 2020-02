Geen pinpas nodig: een op de vier betaalt met telefoon

Bekijk ook: Zeven op tien pinbetalingen gaat contactloos

De meeste mensen willen graag mobiel betalen omdat ze dan bijvoorbeeld hun pinpas of portemonnee niet meer mee hoeven te nemen. De ING Digitale Monitor, die hierover 1500 mensen heeft gepolst, laat dit zien.

Trend

Jeroen Losekoot, manager digitaal bankieren bij ING, zegt dat er een stijgende trend te zien is: „Mobiel betalen is al sinds 2015 mogelijk op Android smartphones, maar door de introductie van Apple Pay in Nederland vorig jaar zien we dat mobiel betalen nu echt een vlucht heeft genomen.”

Voor nu blijft betalen met de vertrouwde pinpas favoriet. Meer dan de helft van de mensen geeft aan het liefst op deze manier te betalen. Een op de drie Nederlanders geeft aan het liefst contant te betalen.