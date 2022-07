Dollar helpt Acomo in onstuimige noten- en zadenmarkt

Acomo rept dinsdag in een toelichting van ’volatiele’ omstandigheden op de markt, en een ’aanzienlijke verandering in de dollar/euro-wisselkoers’. Ceo Kathy Fortmann spreekt over zeer goede resultaten in moeilijke tijden. ,,De teams slaagden erin om zonder onderbrekingen de benodigde producten en transportcapaciteit te bemachtigen.”

Fortmann geeft geen outlook voor de rest van het jaar af. ,,De impact van de geopolitieke situatie, inflatie, wisselkoersen en lockdowns op de wereldeconomie en de bedrijfsresultaten kan op dit moment niet worden ingeschat”, aldus Fortmann.

Na de hoge prijsniveaus van vorig jaar, die toen bij Acomo tot forse omzetstijging leidden, volgde de afgelopen maanden een daling in de marktprijzen van een beperkt aantal producten, zo schetst Fortmann de markt.

Winstgroei

Het sinds 1907 uitgebouwde handelshuis in noten, specerijen, eetbare zaden, theesoorten en voedingsingrediënten meldt dinsdag voorbeurs een toename van het bedrijfsresultaat met 5% tot €56,1 miljoen vergeleken met het voorgaande jaar. De winst per aandeel steeg onder Fortmann met 8% tot €1,05. Het interim-dividend per aandeel is €0,45.

Het eigen vermogen van Acomo nam toe met €40 miljoen tot €404,3 miljoen, de solvabiliteit zakte licht tot 42,6%, komend van 43,4% vorig jaar.

Fortmann behoudt als nieuwe ceo groei bij Acomo.

De dollar speelde Acomo - voorheen Amsterdam Commodities - in de kaart. Ze gaf een positief wisselkoerseffect van €32,8 miljoen op de omzet en €1,8 miljoen op de nettowinst. Omdat de meeste ingekochte producten in de Amerikaanse dollar worden afgerekend, leidde de sterke dollar tot hogere europrijzen.

Acomo, met onderdelen als Catz, Tovano, King Nuts & Raaphorst, Delinuts en Red River Commodities, verruimt al langer de marktpositie in natuurlijke producten en ingrediënten. Zijn aankoop van het Amerikaanse Tradin Organic in 2020 tegen €330 miljoen groeide het eerste halfjaar met dubbele cijfers.

De theetak van Acomo, de Koninklijke Van Rees Group, behaalde in de eerste helft van 2022 meer winst voor belastingen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt het concern dat geen specifieke cijfers per onderdeel geeft. Van Rees breidde opnieuw in verschillende markten uit, met meer klanten als gevolg, aldus Acomo.

Het aandeel Acomo, sinds 1908 genoteerd aan Euronext Amsterdam, ging bij de smallcaps in reactie dinsdag een half procent hoger na opening van de beurs.