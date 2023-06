Premium Het beste van De Telegraaf

Column: alleen met roze bril op is pensioenglas halfvol

Door Martin Visser

Ⓒ ANP/HH

Regelmatig moest ik tijdens de pensioendiscussies denken aan Monty Python and the Holy Grail. Als het verhaal in deze absurdistische film te langdradig wordt, gaan de personages zich ermee bemoeien, ze roepen dan ’Get on with it!’ Als de karakters het zat beginnen te worden, laten ze de filmmakers luidkeels weten dat die een beetje moeten opschieten met het avontuur, de zoektocht naar de heilige graal.