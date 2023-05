Beursblog: Wall Street begint week rustig; ogen gericht op inflatiecijfer

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Nadat beleggers op het Damrak de handelsweek goedgemutst van start zijn gegaan, kwam de beurshandel in de Verenigde Staten wat moeizamer op gang. De handel staat daar vooral in het teken van het inflatiecijfer woensdag. De Dow Jones (-0,2%) is een fractie lager gesloten ten opzichte van de slotkoers van afgelopen week.