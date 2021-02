Speeltje Mr. Potato Head wordt genderneutraal

PAWTUCKET (ANP/Bloomberg) - Speelgoedfabrikant Hasbro gaat het speeltje Mr. Potato Head ook genderneutraal maken. Het speelgoed in de vorm van een plastic aardappel waar allerlei losse onderdelen zoals een neus, oren, ogen, een bril en een snor in kan steken, verliest dan ook zijn aanspreektitel en gaat verder als Potato Head door het leven. Het speeltje is bekend van de filmreeks Toy Story waarin het, in de vorm van een echtpaar, een belangrijke bijrol heeft.