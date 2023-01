Griepgolf slaat toe op werkvloer: ziekteverzuim omhoog in 2022

Dat melden de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die samen 1 miljoen werknemers onder hun hoede hebben.

Volgens hen komt de toename onder meer door de terugkeer van griep na de periode dat corona dominant was. Zowel in maart als in december was er een griepgolf. Ook is er een stijging te zien van het verzuim door psychische klachten. Die houden relatief lang aan. Een werknemer met een burn-out is gemiddeld 279 dagen uit de roulatie, aldus de twee arbodiensten.

Door de griep liep het ziekteverzuim in december op naar 5,1 procent, tegen 4,8 procent een maand eerder. Het werkelijke verzuim ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat een deel van de griepgolf samenviel met de kerstvakantie. In vakantietijd melden mensen zich lang niet altijd ziek, ook geven werkgevers ziekmeldingen dan niet altijd door aan de arbodiensten.

Griep

De piek van het aantal ziekmeldingen lag in week 51, de week voor de kerstvakantie. Toen was in bijna 40 procent van de gevallen griep de oorzaak.

Jurriaan Penders, bedrijfsarts en medisch directeur van HumanCapitalCare, ziet dat het ziekteverzuim vrijwel elk jaar een klein beetje toeneemt, waardoor het telkens een nieuw record te noemen is. Vaker zijn psychische klachten de oorzaak, zegt hij. „Een drukke baan is niet erg als je die leuk vindt. Het blijft alleen wel belangrijk dat je op zoek blijft naar positieve energie.”

De coronapandemie bracht wat dat betreft gedeeltelijk een oplossing voor sommige werkenden. „Corona gaf ruimte aan gezinnen die eerder hun werk met een druk bestaan moesten combineren”, zegt Penders. „Het thuiswerken was voor deze groep mensen een belangrijke positieve factor.” Hierdoor zag de bedrijfsarts tijdens de pandemie juist wat minder ziekteverzuim. „Het heeft me wel verrast dat we na corona allemaal weer in de auto zijn gestapt op weg naar kantoo