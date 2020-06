’Ik verwacht snel een energie-aanbod van Shell’

Ben Woldring in 2010 bij de tweede editie van het energiespreekuur voor Telegraaflezers. Ⓒ Foto Johannes Dalhuijsen

Utrecht - Zelden was het gat tussen de duurste en goedkoopste tarieven op de energiemarkt zo groot als nu, zo’n €400 op jaarbasis. Ondertussen stapt een recordaantal mensen in ons land over op het gebruik van zonnepanelen, en willen steeds meer consumenten af van groene elektriciteit die met biomassa is opgewekt.