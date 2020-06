Woldring: ’Ik verwacht snel energie-aanbod van Shell’

Ben Woldring is inmiddels al lang niet meer de piepjonge internetondernemer die met Bellen.com Nederland aan de prijsvergelingingswebsites hielp in 1998. De Groninger is inmiddels 35, en heeft zijn vergelijkingswebsites tot een breed imperium uitgebouwd. Het kantoor in het ouderlijk huis in het pittoreske Usquert is verruild voor een veel groter, in de stad Groningen.

Zelfs over de grens, waar Wechseljetzt.de de oosterburen helpt om de energierekening lager te krijgen. Maandag beantwoordt Woldring met zijn mensen van energietarieven-vergelijker Gaslicht.com alweer voor de elfde keer sinds mei 2009 vragen van Telegraaflezers over de energierekening. Dit jaar besteden we extra aandacht aan biomassa en zonnepanelen.

In 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Waar staan we nu, draait het overstapcircus nog?

„Tussen april 2019 en april 2020 zijn 1,7 miljoen huishoudens overgestapt naar een andere energieleverancier, meer dan 1 op de 5. En volgens de laatste cijfers van de ACM is in de afgelopen drie jaar meer dan de helft van de consumenten overgestapt van energieleverancier of contract. Nog altijd is 24% van de consumenten nog nooit overgestapt. En verbazend in deze tijd: Nog 45% van de consumenten heeft een variabel contract voor onbepaalde tijd. Prijs blijft veruit de belangrijkste reden om over te stappen (74%). Maar duurzaamheid wordt steeds vaker als reden opgegeven (21%).”

Per 1 juli gaan de tarieven voor gas en stroom weer omlaag, nietwaar?

De variabele tarieven voor onbepaalde tijd gaan in juli gemiddeld met ruim €100 op jaarbasis omlaag. Daarmee wordt het besparingsverschil, dat de afgelopen maanden al uitzonderlijk hoog was op jaarbasis iets minder groot. Deze verlaging kon niet uitblijven gezien de ontwikkelingen in de energiemarkt als gevolg van de coronacrisis. Desalniettemin blijven variabele tarieven voor onbepaalde tijd duur. Veel mensen hebben ooit wel eens gewisseld, maar zijn na hun contract weer teruggevallen in een variabel tarief voor onbepaalde tijd en denken, o, ik beweeg wel mee met die variabele tarieven. Maar als je de tarieven nu vast zet, ben je tot wel €400 goedkoper uit op jaarbasis.”

Ben, hoe zie jij de discussie rond biomassa?

„Er zijn veel vragen over biomassa bij consumenten. Officieel is met biomassa opgewekte elektriciteit volgens de overheid groene stroom. Maar veel mensen die willen overstappen op een duurzame energieleverancier, hebben hier moeite mee. Als het gaat om resthout, kan je zeggen dat het duurzaam is. Maar als er in de VS bomen worden gekapt, die met dieselschepen naar de Eemshaven gevaren worden om hier in een kolencentrale bijgestookt te worden, hoe duurzaam is dat dan?”

Woldring neemt de claim dat alle uitgestoten CO2 gecompenseerd kan worden door nieuwe aanplant met een korreltje zout, omdat dat veel tijd kost. „’Boompje groot, plantertje dood,’ zeggen ze niet voor niks.” Vandaar dat Gaslicht.com sinds afgelopen week consumenten de mogelijkheid biedt om aan te geven dat ze alleen maar een prijsvergelijking willen maken waar groene stroom in voorkomt die uit wind of zon afkomstig is, of uit waterkracht, maar niet uit biomassa.

Er zijn wel 60 aanbieders lijkt het, maar is dat niet een beetje bedrog? De Consumentenbond waarschuwde bovendien dat te kleine spelers failliet kunnen gaan.

„Veel merken zijn eigenlijk labels van grote energiemaatschappijen, dat klopt. Oxxio is van Eneco, en ook Greenchoice heeft een deel van zijn aandelen aan Eneco verkocht. Essent heeft dan weer Energie:direct als prijsvechter en Vandebron als groen merk. United Consumers werkt samen met het Franse Engie, een van de grootste energiebedrijven ter wereld. Maar er zijn ook zelfstandige kleintjes. Bijzonder is bijvoorbeeld ene bedrijf als Pure Energie, die eigen productiemiddelen hebben in de vorm van met name windmolens. Anderen, zoals Budget Energie en De Nederlandse Energie Maatschappij worden gesteund door Waterland private equity. Dan hebben we nog Total, dat vooral op de zakelijk markt is. En ik verwacht toch ook wel dat Shell binnenkort met een aanbod komt. Op onze Duitse website doen ze dat al.”

Hoe dien je een vraag in bij het spreekuur?

Maandag beantwoorden Ben Woldring en zijn medewerkers voor Telegraaf-lezers vragen over de energierekening, uiteenlopend van vragen over groene en grijze stroom, biomassa, de grote prijsverschillen tussen aanbieders en de aanschaf van zonnepanelen. Vragen kunnen dit weekend ingediend worden via [email protected].

Wilt u een overstapadvies op maat? Dan uw vraag het liefst voorzien van postcode, huisnummer, energieverbruik en eventueel de jaarnota en einddatum van uw huidige contract. De einddatum en jaarnota kunt u eenvoudig inzien en downloaden via de Mijn omgeving van uw huidige energieleverancier.