Werkloosheid in eurozone daalt verder

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is in oktober licht gedaald, naar het laagste niveau sinds juli 2009. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat donderdag.

In oktober had 9,8 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden geen betaalde baan, tegen 9,9 procent een maand eerder. In oktober 2015 bedroeg de werkloosheid nog 10,6 procent. Eurostat telde in totaal 15,9 miljoen werklozen in de muntunie. Dat waren er 178.000 minder dan in september.

De laagste werkloosheid werd met 4,1 procent gemeten in Duitsland. In Griekenland en Spanje staat de arbeidsmarkt er nog altijd het slechtst voor. Met respectievelijk 23,4 en 19,2 procent is de werkloosheid daar echter wel duidelijk lager dan een jaar geleden.