Forse winststijging voor NN Group

Het bedrijfsresultaat steeg van €926 miljoen in de eerste helft van 2020 naar €1,119 miljard. Bijna alle onderdelen deden het beter, aldus ceo David Knibbe donderdag in een toelichting bij de halfjaarcijfers.

Het nettoresultaat van de in Amsterdam genoteerde groep komt uit op €1,414 miljard, vergeleken met €587 miljoen in de eerste zes maanden van 2020.

De marktanalisten die het fonds volgen rekenden gemiddeld op een operationeel resultaat van de voortgezette activiteiten van €966 miljoen.

Aan uitkeringen voor de schade aan recente overstromingen was het rond €17 miljoen kwijt, aldus Knibbe.

Zijn productie verdubbelde bijna. „De pandemie maakte duidelijk dat mensen op sommige punten onderverzekerd zijn, met directe gevolgen voor hun inkomen en gezondheid”, aldus Knibbe. „Dit toegenomen bewustzijn van risico's en kwetsbaarheden leidt tot een stijgende vraag naar producten die daartegen bescherming bieden.”

Mensen hebben minder gereisd vanwege de pandemie, het geld besteedden ze meer aan polissen. ,,Maar we zien dat mensen, en dat is een langetermijntrend, zich meer zorgen zijn gaan maken dat ze onvoldoende verzekerd zijn. Mensen zijn begonnen daar maatregelen voor te nemen”, aldus de topman.

De solvabiliteit van de in 1963 opgerichte verzekeraar moest volgens die becijfering dalen van 221% naar 212%. Dat is echter 209% geworden, versus 210% tegen eind vorig jaar. Dit kwam deels door uitstroom van kapitaal naar aandeelhouders, aldus Knibbe.

Stijging dividend

De analisten becijferden vooraf het dividend van €0,93 per aandeel zoals Knibbe dat donderdagochtend aankondigde, samen €287 miljoen. Dat was €0,86 per aandeel een jaar eerder.

Volgens David Knibbe zijn door de coronapandemie steeds meer mensen zich gaan verzekeren, de kwetsbaarheid van het leven werd veel zichtbaarder. Ⓒ ANP/HH

De verwachting van de cijferaars is dat de sinds eind 2019 actieve bestuursvoorzitter meer dividend naar de holding zal brengen. Die positie is versterkt met €1,53 miljard.

Onder de NN Group vallen verzekeraar NN, vermogensbeheerder NN Investment Partners en Nationale-Nederlanden Bank. Dat laatste onderdeel profiteerde tot €4,4 miljard van de oplevende hypothekenmarkt. Bij de vermogensbeheerder NNPIP kwam er bijna €4 miljard extra binnen. ,,Een zeer sterk halfjaar”, aldus de ceo in een toelichting.

Analisten rekenden vooraf ook op meer kapitaalgroei bij de groep die actief is in achttien landen.

NN Group biedt €780 miljoen aan operationeel kapitaal. Analisten voorzagen dat het rond €663 miljoen meer aan kapitaal zou genereren, wat al een toename van 16% zou zijn in hun berekeningen ten opzichte van een jaar ervoor.

Verkoop NNIP

Aandeelhouders kijken ook uit naar de verkoop van NNIP, de vermogensbeheerder binnen NN Group, ook werkend voor pensioenfondsen. In april meldde het dit onderdeel met rond €300 miljard onder beheer in de etalage te zetten. Volgens marktgeruchten zijn daarvoor meerdere aanbieders met voorstellen gekomen.

NN Group werkt in 19 landen, vooral in Europa maar ook in Japan. Sinds zijn Capital Markets day vorig jaar legt het bestuur het accent op meer duurzame beleggingen. In 2023 moet 80% van alle polisgelden onder beheer daarin zijn weggezet. Dat percentage lig nu op 75%. Het belegt een derde van het vermogen onder beheer voor derden.