Wakkerman wordt financieel topman Pharming

Ook was hij financieel eindverantwoordelijke van SHV Energy en Calor Gas in het Verenigd Koninkrijk.

Pharming kondigde recent aan een tweede notering, aan de Amerikaanse Nasdaq, te willen. Hoewel de timing van deze notering en de voorwaarden nog niet bekend zijn, heeft Pharming het plan opgenomen op de agenda van een buitengewone aandeelhoudersvergadering eind dit jaar.

Topman Sijmen de Vries wijst bij Wakkerman ook naar die tweede notering. De uitgebreide financiële ervaring van Wakkerman, en ervaring op het gebied van bedrijfsontwikkeling, dragen volgens hem "belangrijk bij" aan het compleet maken van de kennis en ervaring van het senior management van Pharming. "Dit is zeer belangrijk op een moment dat we verder uitvoering geven aan onze groeistrategie, gedreven door ontwikkeling van onze verkopen, ontwikkeling van onze pijplijnproducten én door acquisitiemogelijkheden, ondersteund door mogelijk een toekomstige tweede notering in de VS", aldus De Vries.