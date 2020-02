Barnier: sleutel vrijhandelsakkoord bij Boris Johnson

De Fransman zei dit bij de presentatie van het conceptmandaat voor de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel die op 31 december moeten zijn afgerond. Door de brexit hebben de Britten na de transitieperiode die eindigt op 31 december geen toegang meer tot de Europese interne markt en douane-unie. Er moet ook een akkoord over de visvangst in Britse wateren komen.

De lidstaten en het Europese Parlement moeten eerst instemmen met de voorstellen van Barnier voordat de onderhandelingen kunnen beginnen.