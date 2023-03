Premium Het beste van De Telegraaf

Bouwers bij vertrek ’boss’ Verhagen: ’Landbouw moet inleveren’

Door Yteke de Jong

Arno Visser, de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen en oud-minister en bouwvoorman Elco Brinkman (vlnr). Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Maxime Verhagen kwam ’Noord-Koreaans’ aan de macht bij Bouwend Nederland, maar wist zich in de afgelopen tien jaar geliefd te maken bij de aannemers. Zij kwamen donderdag in groten getale naar de Grote Kerk in Den Haag om afscheid te nemen als hun voorman.