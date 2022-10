Nederlandse koffiedrinker fors meer kwijt voor bakkie

In Finland steeg de prijs voor koffie op jaarbasis met 44 procent het hardst. Ook in Litouwen, Zweden, Estland, Hongarije en Letland meldt Eurostat een toename van minstens 30 procent.

De ochtendroutine van Nederlanders die hun kop koffie met melk of suiker drinken valt nog duurder uit. De prijzen van suiker en volle of magere melk, stegen in een jaar met respectievelijk 13 en zo'n 19 procent. Die toename is overigens bescheiden vergeleken met andere EU-lidstaten. Zo steeg de suikerprijs in Polen met wel 109 procent ten opzichte van augustus 2021, en zijn melkliefhebbers in Hongarije, Litouwen en Kroatië flink meer kwijt.

Sinds oktober in 2021 is de inflatie, als gevolg van stijgende energiekosten en de oorlog in Oekraïne, flink gestegen. In augustus noteerde Eurostat voor Nederland een gemiddelde stijging van de consumentenprijzen van bijna 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. De prijs voor koffie in Nederland is met 22 procent op jaarbasis dus procentueel nog harder gestegen dan het complete 'mandje' aan producten waarmee het inflatiecijfer wordt berekend.

