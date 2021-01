‘Trage vaccinatie veel erger dan avondklok’

„Is er nou serieus een hele dag gedebatteerd over het verschuiven van de avondklok met een half uur?” Martin Visser kan er met de pet niet bij, laat hij weten in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Volgens de DFT-verslaggever moet alle aandacht gaan naar de vaccinatiestrategie en de leerachterstanden in het onderwijs. „We bungelen onderaan in het rijtje van traagst vaccinerende landen in Europa. Dát heeft pas economische impact.” In de podcast gaat het verder over de flink uitgebreide coronasteun. Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer, en dus zetten Visser en Stam alle maatregelen op een rij.