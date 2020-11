Dit verdient een KLM-piloot

Een first officer bij KLM op hetzelfde type vliegtuig verdient circa €126.000 en bij de prijsvechter €71.000.

Hoger salaris dan bij concurrent

Bij de grotere intercontinentale vliegtuigen liggen de verdiensten hoger. Daar verdiende een captain in 2018 circa €290.000, waar dat voor een first officer €192.416 was. Daarmee liggen de salarissen fors hoger dan bij concurrenten als Emirates, waar het salaris voor een first officer op een ton ligt. Daar staat wel tegenover dat bij Emirates een milder belastingregime is en de piloot in kwestie er meer aan overhoudt.

Vorig jaar was de KLM-groep in totaal €1 miljard kwijt aan de piloten, inclusief pensioenpremies en werkgeverslasten, zo blijkt uit een intern personeelsoverzicht.