Interview met Kalo Bagijn Oprichter Brand New Day: ’Mensen bezuinigen, maar niemand wil dat doen op pensioen’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Oprichter Kalo Bagijn: „Veel jongeren kiezen voor ons”. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - Naast zijn avontuur met de inmiddels verkochte Binck Bank, stapte Kalo Bagijn in de markt van het pensioensparen. Hij richtte Brand New Day op. En met succes. Inmiddels doet 25% van alle nieuwe klanten die een pensioenspaar- of beleggingsrekening opent, dat bij deze pensioenbank.