Weekblik: ’aandelen blijven aantrekkelijk ondanks inflatiedomper’

Door Johan Wiering

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management) vindt Amerikaanse technologieaandelen relatief aantrekkelijk. Ⓒ ANP/HH AEX 820.3 0.48 %

Een onverwacht hoog inflatiecijfer uit de VS joeg afgelopen week de obligatierentes omhoog en de aandelenkoersen omlaag. Veel reden tot zorg is er volgens beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management) echter niet. „Wij denken nog steeds dat de huidige hoge inflatie van tijdelijke aard is en blijven overwogen in aandelen.”