Whitney Wolfe, selfmade miljardair. Ⓒ AP

Het was een druk jaar voor de ongeveer 700 medewerkers van datingapp Bumble. Het bedrijf ging in februari naar de beurs en ook de coronacrisis was uitdagend. Ceo Whitney Wolfe Herd (31) voelde een ’collectieve burn-out’ bij het personeel en gaf iedereen betaald een weekje vrij.