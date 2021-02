Werkvraag: mag mijn baas me meer betalen dan in de cao staat?

Carrière

Iets minder extra loon in zorg dan onderwijs

Zorgmedewerkers met een modaal inkomen (€2816 per maand) kunnen in 2021 rekenen op een netto salarisstijging van €37,12. Dit is een stijging van 1,77% ten opzichte van het netto salaris in 2020. Zorgmedewerkers gaan er echter minder op vooruit dan ambtenaren en leraren.