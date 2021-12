Beursblog: AEX zet met grote steun ASML mooie opleving neer

Door Mark Garrelts

De AEX heeft dinsdag de wind stevig in de rug gekregen. Beleggers stappen over een breed front terug in de markt, waarbij vooral Signify en Takeaway in de smaak vallen. ASML draagt ook sterk bij aan de mooie opleving.