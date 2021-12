Beursblog: sterk herstel Wall Street bij start onder aanvoering Nike en Micron

Wall Street komt dinsdag voortvarend uit de startblokken. Beleggers in de VS keren terug in de markt na de sombere gang van zaken een dag eerder. Vooral Nike en Micron blinken uit in reactie op de cijfers.