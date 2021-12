Beursblog: vooral krachtig herstel Nasdaq; uitblinkend Micron zet omicron in schaduw

De AEX heeft dinsdag de wind stevig in de rug gekregen. Beleggers stappen over een breed front terug in de markt, waarbij vooral Signify en Takeaway in de smaak vallen. ASML draagt ook sterk bij aan de mooie opleving.

De AEX-index eindigt 1,6% hoger bij een stand van 774,95 punten

