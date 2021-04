Winst Vopak daalt, opslagtanks minder vol

Dat zou kunnen duiden op een grotere vraag naar olie nu de coronacrisis wat op zijn retour lijkt.

Vopak slaat naast olie ook onder meer gassen en chemicaliën op.

De tanks van Vopak zaten in het eerste kwartaal in doorsnee voor 89 procent vol. Dat was een kwartaal eerder nog 91 procent.

Een jaar geleden was de bezettingsgraad 86 procent. Vopak zei eind vorig jaar al dat het steeds minder profiteerde van het zogeheten contango-effect, waarbij speculanten olie opslaan in afwachting van prijsstijgingen.

Bedrijfsresultaat gelijk

Vopak sloot het kwartaal af met een bedrijfsresultaat van 200 miljoen euro. Dat bedrag was gelijk aan een jaar eerder. De onderneming profiteerde enerzijds van bijdragen uit groeiprojecten.

Anderzijds had Vopak last van de impact van de winterstorm die de Amerikaanse staat Texas een tijd in zijn greep hield. Dat zorgde met name voor krapte op de chemiemarkt.

Vopak sloot de meetperiode af met een winst van 73 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 83 miljoen euro.