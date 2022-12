Premium Het beste van De Telegraaf

Oudere tussen wal en schip: ’Je moet zowat half dood zijn voor een verpleeghuis’

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Theo en Ron Homan zijn bang dat ze straks gescheiden worden als een van de twee meer zorg nodig heeft. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Ruim dertigduizend ouderen staan op de wachtlijst voor een plaats in een verpleeghuis. En dat aantal is afgelopen maand verder opgelopen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). En dan zijn de mensen die tijdelijk verpleegzorg nodig hebben, niet eens meegerekend. Voor wachtenden is er overbruggingszorg. Toch vallen regelmatig ouderen tussen wal en schip.