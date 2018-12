Vakbond sluit 'tussen-cao' bij KPN

UTRECHT (AFN) - Bij KPN is met vakbond FNV een 'tussen-cao' overeengekomen. Daardoor gaan de circa 14.000 medewerkers van het telecombedrijf er in het komende halfjaar 1,5 procent in loon op vooruit, meldt de bond. Het huidig sociaal plan wordt ongewijzigd voortgezet.

,,De cao is maar voor een half jaar'', legt FNV-bestuurder Bob Bolte uit. ,,Dat geeft ons de tijd om met de nieuwe topman afspraken te maken over brede thema’s zoals een generatiepact, de verhouding tussen flex en vast en nieuwe manieren van werken.'' KPN-topman Eelco Blok kondigde onlangs zijn vertrek aan. Hij wordt opgevolgd door Maximo Ibarra.

Volgens FNV speelt bij de keuze voor een tussen-cao tevens mee dat er bij de afdeling personeelszaken van KPN eveneens een bestuurderswissel plaatsvindt. ,,Wij willen commitment van de nieuwe HR-directeur. Degene die de afspraken maakt, moet later ook de man of vrouw zijn die erop toeziet dat ze worden nagekomen op de manier zoals ze zijn afgesproken'', aldus Bolte.