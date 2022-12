Thuis kathedraaltje spelen!

Overal moeten kerken sluiten, compleet met de monumentale instrumenten die er hangen. Hun specifieke geluid hoeft echter niet verloren te gaan, als het wordt opgeslagen in een digitaal bestand.

Zodoende kon deze week overtuigende orgelmuziek klinken in het Leusdense theater. Het softwarebedrijf had de deur gratis opengezet om iedereen Zondags nieuwe orgel te laten horen, voordat hij het thuis neerzette. De zaal zat vol orgelfans uit de hele regio.

Het orgel op de theaterplanken, dat daarna bij Herman Zondag thuis werd geplaatst. Ⓒ Eigen foto

„In mijn jeugd kwam ik in Parijs in de Saint-Sulpice”, sprak Zondag het voornamelijk oudere publiek toe voor zijn gloednieuwe orgelkast. „Het machtige orgel speelde en meteen merkte ik dat het iets bijzonders was.” Hij werd zelf een amateur-organist en een groot fan van Johann Sebastian Bach. „Maar het Parijse orgel bleef me altijd bij.” Nu is zijn droom verwezenlijkt: hij liet een kopie van het instrument bouwen door orgelmaker Kees Noorlander.

Alleen het klavier is nagenoeg exact nagebouwd, lichtte Noorlander toe: „De kast is sterk vereenvoudigd.”

De pijpen zitten er alleen in voor de show, want dit orgel wordt niet door lucht aangedreven. De muziek komt uit twee speakers, die zijn verbonden aan de computer. De toetsen en de pedalen activeren het computerprogramma vol opgeslagen originele orgelklanken.

„Om zo’n orgel op te nemen, is een enorme klus”, vervolgde Noorlander nadat Evan Bogerd, organist uit de Westerkerk in Amsterdam, een nummer liet horen op het orgel uit de kathedraal van het Caen, in Frankrijk. „We nemen het geluid van iedere pijp afzonderlijk op. Zoiets moet je ’s nachts doen, want het moet doodstil zijn!” Je wil immers de kans beperken dat er geluiden van buiten op de opname komen, zoals een passerende brandweerwagen...

Alle opnames zette Noorlanders bedrijf zelf in het softwareprogramma Sweelinq, waar Afas níet aan te pas kwam. Iedereen met een digitaal klavier kan erop aansluiten en kiezen uit meerdere orgels, waaronder dat uit de Bovenkerk in Kampen. Of het orgel van de Notre-Dame des Neiges, op de Franse Alpe d’Huez.

Organist Jean-Paul Imbert kwam speciaal naar Leusden om er op zijn eigen orgel te spelen. Op de digitale variant natuurlijk, al klonk het levensecht. Vooral toen pianist Jan Vayne alle registers opentrok voor een eigen improvisatie.