Premium Het beste van De Telegraaf

Zo werkt nieuwe maatregel Gasprijs terug bij af, heeft dat prijsplafond dan nog zin?

Door Martijn Klerks Kopieer naar clipboard

De generieke compensatie van 190 euro per maand wordt op 1 januari vervangen door een prijsplafond. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - 2023 wordt het jaar van het energieprijsplafond: vanaf komende zondag moet die maatregel voorkomen dat mensen worden opgezadeld met een torenhoge stroom- en gasrekening. De regeling is met grote haast in elkaar gezet, en blijkt moeilijker in elkaar te steken dan veel mensen misschien denken. Daarom: vijf vragen over hoe het plafond precies werkt.