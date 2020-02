Nikkei begint week met verlies

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,6 procent lager op 23.685,98 punten. Het Japanse staalconcern Nippon Steel zakte 0,6 procent na een recordverlies in het afgelopen boekjaar. Nikon leverde 5,6 procent in. De Japanse cameramaker kwam met tegenvallende resultaten door de afnemende vraag naar digitale camera's. Automaker Honda verhoogde zijn winstverwachting dankzij een zwakkere Japanse yen en werd beloond met een koerswinst van 2,9 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds licht hoger. De Chinese fabrieken zouden maandag weer opengaan na de verlengde vakantieperiode om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, maar veel fabrieken zullen naar verwachting langer dicht blijven. Het dodental door het coronavirus in China is inmiddels gestegen tot 910 mensen en het aantal besmettingen is opgelopen naar meer dan 40.000. Het virus heeft daarmee meer mensenlevens geëist dan het SARS-virus in 2002 en 2003.

In Hongkong verloor de Hang Seng-index 0,6 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese producentenprijzen in januari met 0,1 procent zijn gestegen. De consumentenprijzen namen afgelopen maand met 5,4 procent toe. De Kospi in Seoul daalde 0,6 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney ging 0,1 procent lager de dag uit.