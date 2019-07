Fed-bonus stuwt Wall Street weer naar records

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met nieuwe records gesloten, nadat de toonaangevende Dow-Jonesindex een dag eerder voor het eerst door de grens van 27.000 punten brak. Het sentiment op Wall Street was nog steeds positief door de verwachting dat de Federal Reserve snel met een renteverhoging komt. Verder veerde Facebook op na berichten over een miljardenschikking over diverse privacyschandalen.