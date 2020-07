’Groeispurt in aandelen waarschijnlijk’

Vermogenbeheerders Willem Burgers en Hilco Wiersma van Add Value Fund: ’Nieuwe opmars in aandelenmarkten waarschijnlijk.’ Ⓒ Amaury Miller ASM International 139.55 2.38 %

Amsterdam - In de economische coronacrisis ontstaat volgens het afgelopen dertien jaar succesvolle small- en midkapfonds Add Value een volgende groeispurt op de aandelenbeurzen. „Er is nog veel cash langs de zijlijn dat zijn weg naar de beurzen moet vinden”, aldus het fonds dat ook dit jaar Nederlandse aandelenindices aftroefde.