Bitcoin tikt $9000-grens aan

Rond 20.00 uur woensdag, het tijdstip van de aankondiging van extra steun door de Federal Reserve na een krimpcijfer van 4,8% van de Amerikaanse economie, raakte bitcoin na 13% stijging in 24 uur even de $9000 grens.

Een dergelijke snelle dagstijging was recent ongebruikelijk. Op 14 februari ging de munt midden in de coroancrisis naar $10.365 toe, om daarna tot half maart te zakken naar $5000 per munt. Sindsdien klimt de belangrijkste cryptomunt weer. De versnelling van woensdag was de sterkste in zes weken tijd.

Op 12 mei volgt voor het eerst in vier jaar de zogeheten halving van de bitcoin: de ingebouwde halvering van de beloning voor de ’miners’, die met hun computers met zware rekenkracht volgens een softwareprotocol van de veronderstelde bitcoin-bedenker ’Satoshi Nakamoto’ in stukjes uiteindelijk de maximaal 21 miljoen munten mijnen en het systeem tegelijkertijd in stand houden.

Prijseffect

In ruil voor de rekenkracht en elektriciteit worden zij beloond. Maar na elke 210.000 blokjes of blocks die zijn aangemaakt volgt volgens de formule van Nakamoto een halvering van die beloning: van 12,5 bitcoins per blok naar 6,25 bitcoins. Dat halveringsmoment is op 12 mei.

Over het effect van die halving voor de belangrijkste cryptomunt - met woensdagavond $160 miljard marktwaarde - is afgelopen weken flink gespeculeerd. Een deel van de analisten veronderstelt dat met minder nieuwe munten de waarde van bitcoins bij de huidige vraag wel moet stijgen. Bij de halving gaat het aanbod van nieuwe bitcoins door de helft.

Anderen denken dat beleggers dit effect al lang in de prijs hebben ingecalculeerd bij aan- en verkopen, bitcoin zou dan hooguit korte tijd fors bewegen rond 12 mei, de derde halving in zijn bestaan.

Delphi Digital, een marktonderzoeker in cryptomunten, waarschuwde woensdag dat veel beleggers de munt alleen in slaan uit angst om een koersstijging maar niet te missen.

Bitcoin werd in de recente financiële crash net als goud in beperkte mate als tijdelijke hedge of vluchthaven gebruikt. Maar toen een tekort aan cash in de markt dreigde, ging de cryptomunt net als goud in de verkoop bij veel bezitters. In crises vluchten dergelijke beleggers weer. Zo ging bitcoin december 2018 terug naar $3200 per stuk.

Sinds januari presteert bitcoin met 20% winst beter dan goud, dat beleggers 12% rendement bood.

Met de huidige stijging is het niveau van voor de coronacrisis bereikt. De digitale munt is zeer beweeglijk gebleken, eind 2017 stond bitcoin op bijn $20.000 per munt, maar