Column: kans op economische ’perfect storm’

Code geel voor de Nederlandse economie? Ⓒ ANP

Al 24 uur waait het stevig in Nederland, terwijl de temperatuur bovengemiddeld hoog is voor de tijd van het jaar. Afhankelijk van in welke richting je loopt of fietst, heb je óf lekker wind mee en kom je zonder enige inspanning vooruit óf je moet alle krachten gebruiken om niet naar achteren gedrukt te worden. Zo bezien is het weer van de laatste 24 uur een uitstekende weergave van én de economische situatie op het moment én van wat we de rest van dit jaar kunnen verwachten.