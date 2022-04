Premium Het beste van De Telegraaf

Ouderen in West-Friesland willen weer gewoon naar de apotheker om de hoek

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Steeds een ander merk pil, weinig tijd voor uitleg over medicijnen, incontinentiemateriaal dat ineens bij een groothandel besteld moet worden; ouderen in West-Friesland zijn het beu. „We willen gewoon bij onze eigen apotheek terecht kunnen, zonder ingewikkeld gedoe.” En dat is ook wat de apotheker om de hoek het liefst zou willen: „Geef ons onze zorg terug.”