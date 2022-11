Energierekening nog hoger door stijging transportkosten

De ACM is zich er van bewust van dat de stijgende tarieven op een ongelukkig moment komen. Bestuurslid Manon Leijten noemt ze niettemin ’noodzakelijk’: „We hebben de voorgestelde tarieven getoetst aan de hand van de methodiek die netbeheerders prikkelt tot efficiency en die ruimte biedt voor investeringen in de energietransitie. Omdat de tarieven hieraan voldoen keuren we ze nu goed.”

Bekijk ook: Eneco verlaagt tarieven flink voor deel van klanten

Compenseren

Leijten zegt dat netbeheerders hogere kosten maken door de hoge energieprijzen. „Ze moeten extra investeringen doen om hun netten te verzwaren voor elektrificatie in het kader van de energietransitie.” De kosten daarvan gaan voor de baat uit en worden over meerdere jaren uitgespreid. Een deel daarvan belandt nu al in de tarieven.

Bekijk ook: Geen stop op energieprijs

Waakhond

De ACM stelt jaarlijks de tarieven van netbeheerders vast omdat huishoudens en bedrijven niet zelf kunnen kiezen van welk bedrijf zij transportdiensten afnemen. De ACM baseert de tarieven op de efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement. De waakhond zorgt er zo voor dat netbeheerders voldoende inkomsten hebben om noodzakelijke investeringen te doen. Anderzijds zorgt de ACM ervoor dat de tarieven van netbeheerders niet hoger zijn dan redelijk, en prikkelt zij netbeheerders om zo efficiënt mogelijk te werken.