Eurocastle rondt aandeleninkoop af

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedonderneming Eurocastle Investment Limited heeft zoals eerder aangekondigd voor 84 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend. De prijs per aandeel was eerder vastgesteld op 10 euro per stuk.

De aandeleninkoop werd kort na de beursgang van Eurocastle-dochter doBank in Milaan aangekondigd. Die beursgang leverde Eurocastle netto 146 miljoen euro op. De vastgoedonderneming verkocht bijna de helft van zijn belang in doBank en beloofde een deel van de opbrengsten uit te keren aan aandeelhouders.