Banken zien sterke toename oplichting

Dat melden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland (BN) donderdag.

Fraudeurs gebruiken volgens deze organisaties meer verschillende kanalen om hun slachtoffers te benaderen. Naast e-mail gaat het onder andere om sms, WhatsApp, Messenger, Marktplaats en Twitter.

In euro’s gerekend valt de schade nog mee, in vergelijking met de totale omvang van het Nederlandse betalingsverkeer. De totale schade door fraude bedroeg vorig jaar €24,1 miljoen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

De schade door phishing naar beveiligingscodes voor internetbankieren bij bankklanten verdubbelde naar €7,9 miljoen. De schade als gevolg van gestolen of verloren bankpassen is in een jaar tijd ook bijna verdubbeld, van €3,3 miljoen euro tot €6,6 miljoen euro.

Fraude met gestolen bankpassen begint vaak met een phishing mail of valse sms. Die misleidt de ontvanger om de bijbehorende pincode af te geven, bijvoorbeeld op een valse website.

’Antibacteriële bankpas’

Fraudeurs spelen graag in op de actualiteit, aldus de NVB en BN, Nu spelen ze bijvoorbeeld in op de coronacrisis om valse berichten te sturen of mensen te bellen dat ze hun huidige bankpas zouden moeten opsturen voor een nieuwe zogenaamde ’antibacteriële bankpas’.

Voor creditkaarten is van oudsher het online misbruik van gestolen kaartgegevens de grootste schadepost. In 2019 bedroeg die €2,08 miljoen euro, 5% procent meer dan vorig jaar. Dat zal volgens de NVB waarschijnlijk minder worden als gevolg van de verplichte invoering van dubbele beveiliging bij online creditkaartbetalingen in 2020.

Fraude wordt door banken tegengegaan door middel van onder meer veilige apps voor smartphones met vingerafdruk of gezichtsherkenning. Ook de toenemende mogelijkheden van contactloos betalen helpen mee, omdat criminelen dan de pincode niet kunnen afkijken.