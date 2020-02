Coronavirus: nog geen hulp aan getroffen bedrijven

„We volgen het nauwgezet”, aldus de minister. Hoe groot de schade is voor Nederlandse bedrijven is volgens Wiebes nog niet duidelijk. „Maar het is niet verwonderlijk dat we daar potentieel het meeste last van hebben. We exporteren en importeren veel, we zijn een handelsland. Dat maakt ons kwetsbaarder voor dit soort dingen.”

Lessen trekken

Kaag wil wel lessen trekken uit de klappen die het bedrijfsleven door de virusuitbraak krijgt. „We moeten gaan bedenken hoe we op dit soort momenten veel adequater en effectiever met elkaar kunnen opereren”, vindt ze. „Dit soort onverwachte gebeurtenissen, in principe zijn daar eigenlijk geen mechanismes voor.”

Onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet deed onderzoek naar de economische gevolgen van de uitbraak, en stelt in een rapport dat er bijna duizend Nederlandse bedrijven zijn die er direct door worden geraakt. Het gaat om bedrijven die bijvoorbeeld filialen of dochterondernemingen hebben in de delen van China waar het virus zich verspreidt.

Grote bedrijven denken er volgens Kaag al over om over te stappen op nieuwe leveranciers uit andere landen. Maar dat is voor het mkb moeilijker.