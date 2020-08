AEX in goeden doen met handhaving handelsdeal

De AEX breidde de winst dinsdag na de lunch nog iets verder uit. Beleggers voelden zich gesteund om in de markt te stappen doordat er geen kink in de kabel is gekomen in de handelsdeal tussen China en Amerika. Vooral financials zaten in de voorhoede. In de Midkap speelde Fugro de hoofdrol. Aperam viel ook in de smaak.