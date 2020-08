AEX loopt minder soepel door koude olie

De AEX stond rond kwart voor vier 0,4% hoger op 563,1 na eerder op de dag nog een tussentijdse top van dicht tegen 566 punten te hebben aangetikt. De AMX klom 0,9% naar 817,5 punten.

Elders in Europa bleef de stemming eveneens positief. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen tot 0,8%.

Hoop dat een coronavaccin nog dit jaar op de markt komt, bleef het enthousiasme voeden. Bovendien verklaarden Amerikaanse- en Chinese toponderhandelaars na een telefonisch overleg de noodzakelijke stappen te zetten om het begin dit jaar gesloten akkoord na te leven. Ook een meevallend cijfer over het Duitse ondernemersvertrouwen hielp de stemming.

Volgens Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, droeg de progressie in de zogeheten fase1-handelsdeal zeker bij aan de overwegend hogere koersen. Hij wijst er op dat de zorgen over een verdere escalatie van de handelsspanningen tussen China en Amerika daardoor flink zijn getemperd. „Naar verwachting zal Trump bij de Republikeinse conventie van deze week China ook niet gaan aanvallen met het oog op de recordstanden bij de Amerikaanse beurzen, maar de focus leggen op de ontwikkeling van het coronavaccin.”

Abma houdt er rekening mee dat in de komende maanden het wel of niet oplaaien van de coronabrandhaarden een belangrijke rol gaat spelen bij het sentiment. „De grote vraag is vooral of met het kouder worden het aantal besmettingsgevallen weer snel gaat toenemen. Deze onzekerheid blijft voorlopig nog boven de markt hangen. Verder moet het vertrouwen in een coronavaccin verder toenemen om de beurzen in Europa naar nieuwe hoogtes te stuwen.”

ING neemt voortouw

Bij de Nederlandse hoofdfondsen sprintte koploper ING 4,4% vooruit. ASR koerste 2,2% hoger. ABN kreeg er 2,9% bij. Volgens Van Holst zien beleggers weer brood in de financiële waarden na de mindere gang van zaken in de voorbije week geholpen door de aantrekkende rentestanden.

Unibail-Rodamco-Westfield boekte een vooruitgang van 2,7%. De winkelvastgoedinvesteerder werd afgelopen week nog in de verkoop gedaan. Adyen dat vorige week eveneens minder presteerde, kon 1% bijschrijven.

Galapagos daarentegen verloor nog eens 4,9%, na door Jefferies van de kooplijst te zijn gehaald. De Amerikaanse zakenbank verlaagde het koersdoel van €210 tot €133, vanwege het uitstel van de marktintroductie van zijn reumamedicijn in de VS met minstens een jaar. IMCD de grote winnaar van een dag eerder, moest 0,9% afstaan.

Rd Shell viel 0,5% terug ondanks dat de olieprijs de opgaande lijn voortzette.

Bekijk ook: Biotechbelegging blijft risicovol

Bij de middelgrote fondsen blonk Fugro met een koerssprong van 9,2% uit. Het gerucht op de site DealReporter dat de bodemonderzoeker met de Britse branchegenoot Acteon gesprekken zou voeren, zorgde voor overnamefantasie in het aandeel. Hoewel Fugro ontkent dat er fusiegesprekken plaatsvinden of een andere manier van samenwerken met maritiem dienstverlener Acteon, werd de stroom aan kooporders nauwelijks getemperd.

Staalproducent Aperam deed ook goede zaken en won 3,5%, gesteund door een koopadvies van de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Voor Air France KLM hadden beleggers 3,6% meer over.

De investeerder in logistiek vastgoed WDP verloor 0,6%, in reactie op de adviesverlaging van kopen naar houden door KBC.

GrandVision zakte 0,2% weg na een kortstondige opleving. Het moederbedrijf van ketens als Pearle en Eyewish heeft een rechtszaak gewonnen van zijn Italiaans-Franse belager EssilorLuxottica. De toeleverancier aan apothekers Fagron won 1,1%, na door de Duitse zakenbank Berenberg op de favorietenlijst te zijn geplaatst.