Banken trekken kar in hogere AEX; Fugro blinkt uit

De AEX stond rond kwart over twaalf 0,5% hoger op 564 punten. De AMX klom 0,7% naar 816 punten.

Elders in Europa bleef de stemming eveneens positief. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen tot 0,8%.

Met plussen van 0,6% en 1% scherpten de Nasdaq-index en de S&P-500 maandag hun record aan. De Dow Jones-index is na de plus van 1,4% nog ruim 4% van zijn all-time high verwijderd. Mogelijk zorgt de aanstaande nieuwe indexsamenstelling voor een extra impuls. Het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse beurzen om half vier 0,3% tot 0,6% hoger zullen openen.

Hoop dat een coronavaccin nog dit jaar op de markt komt, bleef het enthousiasme voeden. Bovendien verklaarden Amerikaanse en Chinese toponderhandelaars na een telefonisch overleg de noodzakelijke stappen te zetten om het begin dit jaar gesloten akkoord na te leven. Ook een meevallend cijfer over het Duitse ondernemersvertrouwen hielp de stemming.

Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN, benadrukt dat de sfeer goed blijf op de aandelenmarkten. „Het is ij ieder geval positief voor het sentiment dat de handelsspanningen tussen China en Amerika niet verder zijn opgelopen. De aantrekkende olieprijs geholpen door de storm in de Golf van Mexico waar de olieproductie grotendeels is stilgelegd, geeft ook een steun in de rug De opgeklaarde stemming op het Damrak kan echter weer omslaan doordat een toename van het aantal besmettingsgevallen terug naar de voorgrond komt of vanwege een negatieve gebeurtenis in Amerika.”

ING neemt voortouw

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging ING 3,3% vooruit. ASR koerste 2% hoger. ABN kreeg er 1,6% bij. Volgens Van Holst zien beleggers weer brood in de financiële waarden na de mindere gang van zaken in de voorbije week.

Winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield nam de koppositie over met een vooruitgang van 3,7%.

Galapagos verloor 3,7%, na door Jefferies van de kooplijst te zijn gehaald. De Amerikaanse zakenbank verlaagde het koersdoel van €210 tot €133, vanwege het uitstel van de marktintroductie van zijn reumamedicijn in de VS met minstens een jaar. Na de domper uit de VS hebben beleggers

Bij de middelgrote fondsen blonk Fugro met een koerssprong van 9,5% uit. Het onbevestigde nieuws van de site DealReporter dat de bodemonderzoeker met de Britse branchegenoot Acteon gesprekken zou voeren, zorgde voor overnamefantasie in het aandeel.

Staalproducent Aperam deed ook goede zaken en won 5,7%, gesteund door een koopadvies van de Amerikaanse bank Morgan Stanley.

De investeerder in logistiek vastgoed WDP verloor 1,6%, in reactie op de adviesverlaging van kopen naar houden door KBC.

GrandVision daalde 0,4%, na duidelijk hoger te zijn geopend. Het moederbedrijf van ketens als Pearle en Eyewish heeft een rechtszaak gewonnen van zijn Italiaans-Franse belager EssilorLuxottica. De toeleverancier aan apothekers Fagron won 1,1%, na door de Duitse zakenbank Berenberg op de favorietenlijst te zijn geplaatst.