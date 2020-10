Besi ziet vraag uit Amerika en Azië aantrekken

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) blijft profiteren van de aantrekkende vraag naar chips vanuit Azië en de Verenigde Staten. De onderneming zag de omzet in het derde kwartaal van het jaar met ruim een vijfde stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Op kwartaalbasis was sprake van een daling van bijna 13 procent. Deze daling is volgens Besi seizoensgebonden.