LIVE | Moet Shell buigen voor klimaatactivisten?

Verslaggevers Edwin van der Schoot en Edwin Timmer volgen de uitspraak woensdagmiddag live.

De milieuclub wil dat Shell in veel sneller tempo minder CO2 uitstoot dan het bestuur en aandeelhouders van het oliebedrijf van plan zijn. Volgens Milieudefensie is dat nodig als maatregel tegen mogelijke effecten van klimaatverandering. Daarom hoopt ze dat de rechter Shell zal dwingen haast te maken.

Het is niet de eerste klimaatzaak. Volgens persbureau Bloomberg zijn er inmiddels wereldwijd zo’n 1700 rechtszaken aangespannen tegen overheden en bedrijven. De bekendste in Nederland is ongetwijfeld de Urgenda-zaak, waarin de Hoge Raad uiteindelijk heeft bepaald dat de Nederlandse regering meer moest doen om de CO2-uitstoot in het jaar 2020 te verlagen.

De Urgenda-zaak leert nog iets anders: klimaatzaken kunnen, net als elke juridische strijd, vele jaren in beslag nemen. De Urgenda-zaak duurde ruim zes jaar. Hoe de uitspraak vanmiddag ook uitvalt, het laatste woord is er waarschijnlijk nog niet over gezegd.