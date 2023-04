Rugwind bodemonderzoeker Fugro dankzij grote vraag naar windmolenparken

De omzet steeg in de eerste drie maanden 27% op jaarbasis vergeleken tot €465,8 miljoen, zo meldt Fugro woensdag voorbeurs.

Het profiteert van de uitbreidingsplannen van energiebedrijven op de Noordzee, waar omliggende landen 150 gigawatt aan capaciteit aan windmolens gaan toevoegen en Fugro vragen de bodem en het zeemilieu in kaart te brengen.

Bekijk ook: Noordzee ongewis experiment groene stroom

De Fugro-koers steeg 6% na opening van de handel, de sterkste opleving in twee maanden tijd.

Analist Benjamin Wolff van zakenbank KBC noemt de cijfers ’een verbetering op ale onderdelen’. De omzet stijgt nog sneller dan vorig jaar, aldus Wolff.

Het bedrijf met een marktwaarde van €1,45 miljard boekte over het vierde kwartaal van 2022 €453 miljoen omzet.

Orderboek

Vooral het aantal opdrachten voor bodemonderzoek voor windparken op zee neemt toe, aldus de geodataspecialist uit Leidschendam. Zijn orderboek was vorig jaar van €1 miljard naar €1,4 miljard gegroeid.

Dat optimisme in de markt leidde in het eerste kwartaal tot een aangepast bedrijfsresultaat van €58,7 miljoen tegen vorig jaar €26,9 miljoen. Analisten gepeild door Bloomberg rekenden op hooguit €40 miljoen. De extra spurt is afkomtig vooral van orders voor de duurzame projecten, specifiek windenergie, aldus Wolff van KBC.

Fugro roept met offshore-bedrijven de overheden op om vooral de vergunningperiode van duurzame projecten in te korten. Anders worden doelen van het klimaatakkoord van Parijs niet gehaald, stelt Heine.

Geen dividend

Fugro keerde, tegen de verwachtingen in, over vorig jaar geen dividend uit. Met zijn kasstroom kocht het bedrijf twee nieuwe schepen.

Heine meldde eerder voor heel 2023 op 8% omzetgroei en een 2 procentpunt hogere marge te rekenen.

Scheepsramp

Fugro was deze maand twaalf dagen in de Zuid-Chinese Zee betrokken bij de zoektocht naar het Japanse schip Montevideo Mar dat in 1942 was gezonken voor de kust van de Filipijnen op vier kilometer diepte. Bij de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Australië kwamen duizend passagiers om het leven.

Op de beurs herstelde Fugro dit jaar van de tik in februari toen het bedrijf met zijn marge achterbleef en de koers onderuit ging. Het aandeel staat dit jaar 15% hoger in een vlakke Midkap.