KLM past door corona service aan op vluchten vanuit China

„We willen dat crew en passagiers zich zo veilig mogelijk voelen op vluchten van en naar China, daarom is besloten om extra maatregelen te treffen”, aldus het bedrijf. Bij het KLM-personeel was het de afgelopen dagen onrustig vanwege de coronagolf in het land. Vakbond VNC wil graag dat er getest wordt door reizigers voor vertrek, maar dat kan KLM zelf niet beslissen. Nederland wil aankomende reizigers vanuit China vanaf volgende week een gratis zelftest aanbieden op Schiphol, maar eerder in de coronapandemie bleek dit instrument een flop. De lidstaten van de Europese Unie overleggen woensdag weer over de gevolgen voor de coronagolf in China.

Mondmaskers

„KLM-crew krijgt extra FFP2-maskers mee die, indien gewenst, gebruikt kunnen worden op vluchten vanuit vasteland China naar Nederland. Ook kunnen veiligheidsbrillen op deze vluchten worden gebruikt. Er worden ook FFP2-maskers geladen voor passagiers die hiervan gebruik willen maken in plaats van de huidige ’gewone’ mondkapjes”, zo meldt de zegsvrouw van KLM, die erop wijst dat de kans op besmetting laag is vanwege de zogeheten HEPA-filters aan boord.

De service op vluchten vanuit vasteland China naar Amsterdam wordt aangepast en is daarmee gelijk aan de service naar China. „Maaltijden worden in één ronde gegeven en er is geen aparte drinkservice meer. Ook worden koptelefoons van te voren op de stoelen gelegd. Hierdoor wordt het aantal contactmomenten met passagiers verminderd”, zegt KLM. De wc bij de cockpit wordt geblokkeerd en enkel beschikbaar gesteld voor crew.

Testen

De luchtvaartsector en vakbonden laken het gebrek aan een eensluidende aanpak in de EU. Zo moeten reizigers van KLM’s zustermaatschappij Air France voor vertrek wel testen in de EU en een verklaring invullen dat men geen symptomen van corona heeft. Bij aankomst in Parijs wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. De Nederlandse luchtvaartsector gaat donderdag weer in gesprek met het ministerie van VWS. Er worden daarnaast vraagtekens gezet door luchthavenkoepel ACI en luchtvaartkoepel IATA bij nut en noodzaak van de reisrestricties. Omdat corona hier al rondwaart, zou dat weinig effectief zijn.