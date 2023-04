CNV dreigt met lege schappen bij Albert Heijn

De bond heeft AH donderdagmiddag een ultimatum gesteld: de supermarktketen moet instemmen met minimaal 14,3% loonsverhoging voor de medewerkers van de distributiecentra. Bovendien moeten alle verslechteringen van tafel, aldus de bond.

AH heeft tot zondagmiddag vijf uur om op de eisen van CNV in te gaan. Zo niet, dan volgen er acties. Hoe die eruit gaan zien kan de bond nog niet zeggen. Maar wat de gevolgen zullen zijn is volgens onderhandelaar Soraya Faez wel duidelijk: „Dan worden de AH-supermarkten nauwelijks meer bevoorraad en zullen de schappen steeds leger raken.”

Onderhandelaar Soraya Faez zegt het te zullen betreuren als het daadwerkelijk tot acties moet komen. „Dat is nooit ons doel. Maar wat de directie het personeel tot nu toe gunt, staat in geen enkele verhouding tot de inflatie van het afgelopen jaar”, zegt ze. „Ze bieden in totaal 6,6% voor 1 jaar, dat is veel te weinig. Bovendien moet het personeel daarvoor nog verslechteringen slikken ook, zoals in de toeslagenmatrix.”