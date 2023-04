Vakbonden dreigen met lege schappen bij Albert Heijn

Volgens CNV en FNV is de actiebereidheid onder de werknemers groot. Dat bleek ook eerder deze maand al. Toen was er twee dagen lang een wilde staking in het grootste logistiek centrum van Albert Heijn in Pijnacker. Ook in Tilburg werd het werk korte tijd neergelegd.

De AH-directie wil de medewerkers in de dc’s dit jaar 6 % meer loon betalen. In januari volgend jaar zou daar nog eens 2% bovenop komen. De bonden vinden dat veel te weinig. „De inflatie kwam vorig jaar boven de 10% uit”, zegt CNV-bestuurder Soraya Faez. „De top heeft zichzelf daarvoor al rijkelijk gecompenseerd. Maar medewerkers kregen er vorig jaar maar 2,75% bij. Albert Heijn zal hen echt een heel eind tegemoet moeten komen.”

Frustreren

In de zes distributiecentra van Albert Heijn werken ongeveer 6000 mensen, waarvan de helft uitzendkrachten. Vanuit die centra worden alle supermarkten in Nederland en België bevoorraad. Sinds februari wordt onderhandeld over een nieuwe cao, maar de bonden klagen over de opstelling van de AH-directie. „Ze doen er alles aan om de boel te frustreren”, zegt Faez. Daardoor zijn volgens haar eventuele acties wel over de Pasen heen getild.

„Als het aan Albert Heijn ligt, leveren de mensen overal op in”, zegt haar FNV-collega Shefania Sewbaks. „Het gaat om ruim 8% aan koopkracht.” De directie wil bovendien de toeslagen voor werken op zondag met de helft verminderen. De bonden vinden dat onacceptabel.

’Langer wachten’

Albert Heijn waarschuwt in een reactie dat werknemers nu langer op hun loonsverhoging moeten wachten. Bovendien vindt de supermarktketen het eigen voorstel helemaal niet zo mager: ,,Met dit bod is de structurele loonstijging voor medewerkers van de distributiecentra na één jaar meer dan 8%. Dit ligt boven het gemiddelde van nieuwe cao’s die nu voor één jaar worden afgesloten.”

Het bedrijf benadrukt dat medewerkers een bovenmodaal salaris krijgen en jaarlijks 55 vrije dagen hebben. Dat kan oplopen tot negentig dagen per jaar.