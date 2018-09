Scheepswerf De Hoop bouwt vip-cruiseschip

In het voorjaar van 2019 gaat de Celebrity Flora zijn eerste cruise maken, zo hebben de scheepswerf en zijn opdrachtgever bekend gemaakt. Passagiers moeten diepe zakken hebben: een zevendaagse cruise begint bij €8749 per persoon. Voor de grootste suite is dat het dubbele.

Een opengewerkte ontwerptekening van een van de penthoussuites met eigen veranda. Ⓒ Celebrity Cruises

De nieuwe Celebrity Flora kan maximaal honderd passagiers vervoeren. Dat is de bovengrens die de autoriteiten van het nationaal park Galapagos hebben ingesteld voor cruiseschepen die de unieke natuur daar in de Stille Oceaan bezoeken.

Het schip is zodanig ontwikkeld dat passagiers rondom zicht kunnen hebben op de eiland. Vanaf het uitklapbare achterdek kunnen ze in boten stappen voor de vaartocht naar de wal. Verder zijn er meerdere lounges en een grillrestaurant op het bovendek. Voor elke 12 passagiers vaart er één gids mee

Het restaurant op het bovendek. Ⓒ Celebrity Cruises

De standaardsuites zijn 30m2 groot. Het ruimst zijn de twee penthouse suites van 120 m2 met eigen veranda.

De helft van de suites is voorzien van een zogenaamd ’virtueel balkon’, waarbij een kamerhoog beeldscherm beelden vertoont van de zee of omgeving met ’real time’ geluid.

Standaardsuite met balkon. Ⓒ Celebrity Cruises

De order is een opsteker voor Scheepswerf De Hoop. Afgelopen maart ging de vestiging van de werf in het Groningse Foxhol failliet wegens een lege orderportefeuille.