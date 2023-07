Premium Het beste van De Telegraaf

Record aan negatieve stroomprijzen: zo profiteer jij ervan

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Enorme toename zonnepanelen breekt record aan negatieve stroomprijzen in Nederland. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ruim veertig cent per kilowattuur toe krijgen omdat je zonnepanelen hebt. Huishoudens kregen zondag een record van €0,43 per kilowattuur (kWh) negatief doorberekend dankzij extreem veel zon en ook wind. En dat ondanks de verhoogde energiebelasting. Met nog meer wind- en zonneparken in de planning, zullen stroomtarieven vaker dalen. Hoe kan dat?