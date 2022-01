Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Assepoester wordt in echte leven door rechter gered

Een uitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een ander licht op de term ’bonuskind’. Ik dacht altijd dat daarmee de kinderen uit de vorige relatie van je partner worden bedoeld. In sprookjes ben jij dan de boze stiefvader of -moeder. Maar als de relatie goed is, wordt in zogenaamde samengestelde gezinnen dus gesproken over een bonuskind.